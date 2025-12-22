На Південно-Слобожанському напрямку прикордонники знищили живу силу та укриття окупантів

Аеророзвідники-оператори РУБпАК «СТРІКС» 4 прикордонного загону Держприкордонслужби України у складі Сил завдали ударів по окупантах на Південно-Слобожанському напрямку.

Про це повідомили в ДПСУ.

Українські захисники знищили щонайменше 18 загарбників. Також операторам вдалося уразити позиції та укриття противника.

Нагадаємо, раніше в ДПСУ повідомляли про знищення групи окупантів у районі села Сотницький Козачок Богодухівського району.

За даними Генштабі ЗСУ, протягом доби на Південно-Слобожанському напрямку Сили оборони відбили 16 атак противника у районах населених пунктів Вовчанськ, Приліпка, Дворічанське та у бік Ізбицького, Вільчі й Обухівки.





