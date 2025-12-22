530 учасників Харкова та області виступили на фестивалі-конкурсі дитячої творчості

Ювілейний ХХХ Різдвяний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зимовий сонцеворот» відбувся цими вихідними в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

У ньому взяли участь близько 530 учасників, які представляли творчі колективи з міста та області. Головну нагороду – Гран-прі – виборов хореографічний ансамбль «Вікторія» з міста Чугуїв.

Організатори заходу – Творча спілка дитячої народної хореографії за підтримки Національної хореографічної спілки України та Департаменту культури.

Агентство Телевидения Новости