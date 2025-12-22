Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:29
Просмотров: 82

530 учасників Харкова та області виступили на фестивалі-конкурсі дитячої творчості

530 учасників Харкова та області виступили на фестивалі-конкурсі дитячої творчості

Ювілейний ХХХ Різдвяний фестиваль-конкурс дитячої творчості «Зимовий сонцеворот» відбувся цими вихідними в Харкові.

Про це повідомляє міськрада.

У ньому взяли участь близько 530 учасників, які представляли творчі колективи з міста та області. Головну нагороду – Гран-прі – виборов хореографічний ансамбль «Вікторія» з міста Чугуїв.

Організатори заходу – Творча спілка дитячої народної хореографії за підтримки Національної хореографічної спілки України та Департаменту культури.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 