У Харкові ввечері на пішохідному переході збили дитину: постраждалий у лікарні

У Салтівському районі у ДТП постраждала дитина: поліцейські встановлюють обставини події.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Ввечері 21 грудня 70-річний водій автомобіля ВАЗ-21015 рухався по проспекту Тракторобудівників, де наїхав на неповнолітнього пішохода. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході.

Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 11-річний хлопець. Дитину доставили до лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області. Інформацію зареєстровано в Єдиному обліку Харківського РУП № 2.

Поліція Харківщини закликає водіїв та інших учасників дорожнього руху бути уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та Правил дорожнього руху, особливо поблизу житлових районів і пішохідних переходів.

Агентство Телевидения Новости