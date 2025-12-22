Сьогодні Україна отримала від Європейського Союзу 2,3 млрд євро

До державного бюджету України надійшло 2,3 мільярда євро від Європейського Союзу в межах фінансового інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомляє Мінфін.

Зазначається, що це шостий регулярний транш, передбачений у межах Pillar I Інструменту. Кошти буде спрямовано на фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держави.

Для отримання цього траншу від ЄС Україна виконала вісім реформаційних кроків, необхідних для виділення шостого траншу, та один крок, який був передбачений ще в рамках четвертого траншу.

«Підтримка в рамках Ukraine Facility є ключовою для зміцнення макрофінансової стабільності України та безперебійного функціонування державного управління в умовах війни. Успішне виконання понад 60 кроків Плану України підтверджує нашу відданість реформам, відновленню та руху до членства в Європейському Союзі», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Програму підтримки України Ukraine Facility було започатковано у 2024 році строком на чотири роки. Загалом із 2024 року до державного бюджету вже надійшло понад 26,7 млрд євро, з яких у 2025 році – понад 10,6 млрд євро.

Загальний обсяг фінансування, передбачений інструментом для України, становить близько 50 млрд євро.

Агентство Телевидения Новости