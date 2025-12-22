Укрзалізниця: через ремонт інфраструктури затримується низка поїздів

Відновлювальні роботи із залученням всієї необхідної техніки та служб тривають під Коростенем.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

Низка пасажирських поїздів продовжує курсувати об’їзним маршрутом, а отже — із затримкою відносно стандартного графіка:

• №45/46 Харків – Ужгород (+7:24)• №19/20 Холм – Київ (+3:10)• №67/68 Варшава – Київ (+3:10)• №715/716 Перемишль – Київ (+3:02)• №27/28 Чоп – Київ (+2:20)• №749/750 Київ – Відень (+2:07)• №351/352 Кишинів – Київ (+2:05)• №63/64 Харків – Перемишль (+2:04)• №111/112 Ізюм – Львів (+2:04)• №107/108 Солотвино – Київ (+2:00)• №773/774 Жмеринка – Конотоп (+2:00)• №705/706 Перемишль – Київ (+1:30)

«Також тримаємо під контролем стан нашої локомотивної бригади, яка зазнала травм у результаті враження локомотива ворожим БПЛА з подальшим сходженням. Загрози для життів наших людей немає», – зазначають залізничники.

Агентство Телевидения Новости