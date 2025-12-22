На Харківщині поліція повернула додому літню жінку, яка йшла по дорозі без взуття

Поліцейські Золочівщини допомогли бабусі дістатися додому.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Під час патрулювання території Золочівської громади поліцейські сектору реагування патрульної поліції помітили жінку похилого віку, яка рухалася вздовж проїжджої частини без верхнього одягу та взуття, наражаючи себе на небезпеку.

Правоохоронці негайно зупинилися, аби з’ясувати обставини та надати допомогу.

З’ясувалося, що бабуся не пам’ятає, де саме проживає. Завдяки вжитим заходам поліцейські встановили її місце проживання та зв’язалися з родичами.

Жінку безпечно доставили додому та передали сину.

