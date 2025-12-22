Чоловік перетворив дві земельні ділянки в Харкові на сміттєзвалище: справу передано до суду

Перетворив землі у Харкові на сміттєзвалище, завдавши державі шкоду на суму майже 5 млн грн. Справу щодо підприємця передано до суду.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, з початку 2019 до серпня 2021 року ФОП незаконно використовував дві земельні ділянки в Харкові, розташовані на вулиці Бахмутській (колишня Омська).

За вказівкою власника цих земель підприємець організував регулярне вивезення на ці ділянки будівельних та побутових відходів, зокрема залишків знесених будівель. Транспортування він здійснював своїми вантажними автомобілями.

Землі, призначені для будівництва та обслуговування житлових будинків, ФОП фактично перетворив на стихійне сміттєзвалище.

Перевірки Державної екологічної інспекції та судові експертизи підтвердили перевищення допустимих норм шкідливих речовин у ґрунті — азоту амонійного, нафтопродуктів, органічних сполук та інших речовин.

Вказане забруднення створило реальну загрозу для довкілля і завдало державі шкоди майже на 5 млн гривень.

Прокурор Київської окружної прокуратури Харкова затвердив стосовно нього обвинувальний акт за фактом забруднення земель речовинами, відходами та іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров’я людей чи довкілля, внаслідок порушення спеціальних правил, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 239 КК України).

Справу розгляне Київський районний суд Харкова.

Обвинуваченому загрожує покарання у виді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

