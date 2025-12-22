На Львівщині викрили цех, де виготовляли підроблений преміальний одяг

Підроблений преміальний одяг збували по всій Україні: на Львівщині викрито підпільне виробництво.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора України.

Правоохоронці викрили на Львівщині підпільний цех із виготовлення та збуту контрафактного одягу під виглядом продукції відомих італійських преміальних брендів. Орієнтовна вартість вилученого майна – майже 14 млн грн.

За даними слідства, у місті Буськ група осіб організувала незаконне виробництво спортивних костюмів, пуховиків, жилетів, худі та шапок, стилізованих під товари відомих брендів. Готову продукцію зберігали на складі та продавали через торгові точки у Буську й Львові, а також через популярні онлайн-платформи – підробки розповсюджували по всій Україні.

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 2 тис. одиниць одягу, майже 26 тис. брендованих бирок, обладнання та техніку, документи, чорнові записи, а також понад 1 млн грн готівкою.

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області здійснюють досудове розслідування за ч. 3 ст. 229 КК України – незаконне використання знака для товарів і послуг та фірмового найменування. Інші слідчі дії тривають.

Агентство Телевидения Новости