ЗСУ уразили морський нафтовий термінал «Таманьнєфтєгаз» у рф

У ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї рф, а також склад боєприпасів, пункт базування плавзасобів росіян і місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 22 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї рф. «Таманьнефтегаз» – компанія-оператор Таманського перевантажувального комплексу з перевалки сирої нафти, нафтопродуктів і зріджених вуглеводневих газів. Зафіксовано серію вибухів. Відомо про пошкодження трубопроводу, двох причалів і двох суден та займання на площі понад 1 тис. кв. м та не менше, ніж 1 судна. Окрім того, виникла пожежа на території резервуарного парку», – йдеться у повідомленні.

Термінал є частиною енергетичного тилу рф, підтримує фінансування і логістику військових операцій окупантів.

За словами військових, за допомогою ракети українського виробництва вдалося уразити тимчасовий пункт базування плавзасобів 92-ї бригади річкових катерів в Оленівці у тимчасово окупованому Криму. На місці влучання спостерігалася значна пожежа. Ступінь завданих збитків нині уточнюється.

Серед іншого, з метою часткового порушення системи логістичного забезпечення противника на Покровському напрямку, здійснено вогневе ураження складу боєприпасів мотострілецького полку (Українськ, ТОТ Донецької області).

«За попередньою інформацією ціль знищено», – зазначають у Генштабі

