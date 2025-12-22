Сегодня 16:35
З Одноробівки на Харківщині рятувальники евакуювали двох пенсіонерів
Рятувальники Харківщини евакуювали двох літніх людей з прифронтової зони.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
22 грудня відбулась чергова операція з евакуації цивільних людей з небезпечних районів Золочівської громади.
За допомогою спеціалізованого броньованого автомобіля ДСНС з прифронтового села Одноробівка рятувальники вивезли подружжя літніх людей.
В евакуаційних заходах брали участь: офіцер-рятувальник громади, начальник 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини та водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення.