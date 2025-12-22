Другое
Сегодня 16:35
Просмотров: 63

З Одноробівки на Харківщині рятувальники евакуювали двох пенсіонерів

З Одноробівки на Харківщині рятувальники евакуювали двох пенсіонерів

Рятувальники Харківщини евакуювали двох літніх людей з прифронтової зони.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

22 грудня відбулась чергова операція з евакуації цивільних людей з небезпечних районів Золочівської громади.

За допомогою спеціалізованого броньованого автомобіля ДСНС з прифронтового села Одноробівка рятувальники вивезли подружжя літніх людей.

В евакуаційних заходах брали участь: офіцер-рятувальник громади, начальник 52-ї Державної пожежно-рятувальної частини та водій аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

