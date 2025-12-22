Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 22.12.2025 щодо російського вторгнення.

На цей час загальна кількість бойових зіткнень становить 100, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося два бойові зіткнення, ворог атакував у районі населеного пункту Сотницький Козачок та у бік Вільчі. Одне боєзіткнення триває.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Піщане та у бік Курилівки, Новоплатонівки.

На Лиманському напрямку сьогодні загарбницька армія здійснила вісім атак на позиції українців у районах населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки, одне боєзіткнення досі триває.

На Слов’янському напрямку з початку доби противник п’ять разів атакував поблизу Дронівки, Сіверська, Серебрянки, одне боєзіткнення на даний час триває.

На Краматорському напрямку сьогодні боєзіткнень не фіксувалось.

На Костянтинівському напрямку ЗСУ відбили 17 ворожих спроб вклинитися в українську оборону в районах населених пунктів Плещіївка, Русин Яр, Щербинівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Софіївка.

На Покровському напрямку від початку доби російські окупанти здійснили 33 спроби потіснити ЗСУ із займаних позицій.

Агентство Телевидения Новости