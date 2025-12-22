За тиждень окупанти обстріляли 30 населених пунктів Харківщини: троє загиблих

Протягом минулого тижня ворожих ударів зазнали щонайменше 30 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, внаслідок обстрілів постраждали 14 людей, серед них дівчата 12 і 17 років.

Троє людей загинули.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️15 КАБ;▪️20 БпЛА типу «Герань-2»;▪️3 БпЛА типу «Шахед»;▪️2 БпЛА типу «Молнія»;▪️10 fpv-дронів;▪️22 БпЛА (тип встановлюється).

Найбільше постраждала цивільна інфраструктура Богодухівського району, де пошкоджено 6 багатоквартирних будинків, 17 приватних будинків, 6 господарчих споруд, будівлю школи, музичну школу, електромережі, автомобіль.

Суттєві пошкодження — у Куп’янському районі: багатоквартирний будинок, 8 приватних будинків, заклад культури, 2 господарчі споруди, автомобіль.

В Ізюмському районі ворог пошкодив багатоквартирний і 5 приватних будинків, палац культури, 2 господарчі споруди, 14 автомобілів.

Підрозділи ДСНС залучались до гасіння 12 пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Знешкоджено 267 ворожих боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости