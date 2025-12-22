Другое
Сегодня 16:52
Просмотров: 58

На Харківщині для евакуації цивільних з Купʼянського напрямку почали залучати роботів

Спецпризначенці поліції евакуювали місцевого жителя з Куп’янщини із застосуванням роботизованого комплексу.

Про це повідомляє ГУН в Харківській області.

Під час переміщення між позиціями на Куп’янському напрямку до бійців Полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області звернувся місцевий мешканець із проханням про допомогу в евакуації.

Оцінивши обстановку та рівень загрози, поліцейські ухвалили рішення провести евакуацію з використанням наземного роботизованого комплексу. Такий підхід дозволив безпечно перемістити людину з особистими речами з небезпечної ділянки без ризику для особового складу.

Після доставлення жителя роботизованим комплексом до контрольованої зони, спецпризначенці допомогли йому перенести речі, надали необхідну допомогу та доставили до більш безпечного місця.

