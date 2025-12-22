На Харківщині для евакуації цивільних з Купʼянського напрямку почали залучати роботів

Спецпризначенці поліції евакуювали місцевого жителя з Куп’янщини із застосуванням роботизованого комплексу.

Про це повідомляє ГУН в Харківській області.

Під час переміщення між позиціями на Куп’янському напрямку до бійців Полку поліції особливого призначення ГУНП в Харківській області звернувся місцевий мешканець із проханням про допомогу в евакуації.

Оцінивши обстановку та рівень загрози, поліцейські ухвалили рішення провести евакуацію з використанням наземного роботизованого комплексу. Такий підхід дозволив безпечно перемістити людину з особистими речами з небезпечної ділянки без ризику для особового складу.

Після доставлення жителя роботизованим комплексом до контрольованої зони, спецпризначенці допомогли йому перенести речі, надали необхідну допомогу та доставили до більш безпечного місця.

Агентство Телевидения Новости