У застосунку «Армія+» з’явилось посвідчення військовослужбовця, яке можна показувати на блокпостах

Вийшла нова версія застосунку «Армія+», яка містить цифрове посвідчення захисника і захисниці, інформаційну стрічку «Пульс» та зручніший доступ до сервісів.

Як пише Судово-юридична газета, про це повідомили в Міноборони.

«Розширений «Армія ID» дозволяє підтвердити статус військовослужбовця або військовослужбовиці через захищений QR-код під час перевірок, зокрема на блокпостах. Посвідчення не замінює паперові документи, але достатнє для підтвердження статусу», – зазначили у відомстві.

Крім того, у стрічці «Пульс» публікуються офіційні пояснення, поради та важлива інформація для військових без чуток і зайвого шуму.

Оновлено дизайн і навігацію, спрощено доступ до популярних сервісів. Додано розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

