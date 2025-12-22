На Харківщині ветеранам та родинам захисників України видали сертифікати на придбання житла

Родини захисників на Харківщині отримають нове житло.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Спільно з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко передали сертифікати на придбання житла ветеранам і родинам захисників України», – зазначив Синєгубов.

За його словами, цьогорічна черга завершена — загалом це 118 квартир. Обсяг фінансування у 2025 році становить 306 мільйонів гривень.

«Комплексний підхід до підтримки ветеранів, військовослужбовців та родин захисників, зокрема у питаннях житлового забезпечення, соціальної адаптації та реінтеграції залишається одним із ключових пріоритетів Харківської ОВА», – наголосив Синєгубов.

Голова ХОВА подякував за допомогу Кабінету Міністрів України, Міністерству у справах ветеранів України та Європейського Союзу.

