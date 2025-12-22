Другое
Сегодня 18:53
На Харківщині ветеранам та родинам захисників України видали сертифікати на придбання житла

На Харківщині ветеранам та родинам захисників України видали сертифікати на придбання житла

Родини захисників на Харківщині отримають нове житло.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«Спільно з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко передали сертифікати на придбання житла ветеранам і родинам захисників України», – зазначив Синєгубов.

За його словами, цьогорічна черга завершена — загалом це 118 квартир. Обсяг фінансування у 2025 році становить 306 мільйонів гривень.

«Комплексний підхід до підтримки ветеранів, військовослужбовців та родин захисників, зокрема у питаннях житлового забезпечення, соціальної адаптації та реінтеграції залишається одним із ключових пріоритетів Харківської ОВА», – наголосив Синєгубов.

Голова ХОВА подякував за допомогу Кабінету Міністрів України, Міністерству у справах ветеранів України та Європейського Союзу.

Агентство Телевидения Новости

