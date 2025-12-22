На Харківщині ветеранам та родинам захисників України видали сертифікати на придбання житла
Родини захисників на Харківщині отримають нове житло.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«Спільно з головою Харківської обласної ради Тетяною Єгоровою-Луценко передали сертифікати на придбання житла ветеранам і родинам захисників України», – зазначив Синєгубов.
За його словами, цьогорічна черга завершена — загалом це 118 квартир. Обсяг фінансування у 2025 році становить 306 мільйонів гривень.
«Комплексний підхід до підтримки ветеранів, військовослужбовців та родин захисників, зокрема у питаннях житлового забезпечення, соціальної адаптації та реінтеграції залишається одним із ключових пріоритетів Харківської ОВА», – наголосив Синєгубов.
Голова ХОВА подякував за допомогу Кабінету Міністрів України, Міністерству у справах ветеранів України та Європейського Союзу.