Помер відомий британський музикант Кріс Рі

Британський співак і гітарист Кріс Рі помер у віці 74 років після короткочасної хвороби.

Як пише Кореспондент, про це 22 грудня повідомляє Sky News, посилаючись на слова родини музиканта.

«Він мирно помер сьогодні в лікарні після короткочасної хвороби в оточенні своєї родини», – розповіли дружина та діти Кріса Рі.

Раніше у музиканта діагностували рак підшлункової залози: 2001 року йому видалили залозу, а у 2016-му він пережив інсульт. Під час одного з виступів у 2017 році Рі втрачав свідомість на сцені.

Кріс Рі широко відомий як один із найвпізнаваніших голосів британської сцени та автор хіта «Driving Home for Christmas», який став невіднятною частиною різдвяного сезону в усьому світі.

Пісня, випущена у 1986 році, щороку повертається до чартів і залишається однією з найпопулярніших святкових композицій.

За свою кар’єру Рі випустив понад 25 студійних альбомів і продав понад 30 мільйонів платівок по всьому світу. Він був номінований на численні музичні нагороди, включно з трьома номінаціями на Brit Awards.

Музикант був одружений зі своєю давньою партнеркою Джоан, з якою познайомився в юності, і мав двох дочок. У середині 1990‑х у нього діагностували рак підшлункової залози, і йому довелося видалити частину підшлункової залози та жовчного міхура, через що він став діабетиком. У 2016 році Рі переніс інсульт.

Агентство Телевидения Новости