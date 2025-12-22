Трамваї №16 та 16А у Харкові тимчасово змінять маршрути

Трамваї №16 і 16А змінять маршрути з 9:00 до 17:00 23 грудня.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказали в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії на перехресті вул. Академіка Павлова та вул. Семиградської.

У цей час трамваї курсуватимуть так: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Нескорених – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка (у зворотному напрямку: вул. Морозова) – парк Машинобудівників.

