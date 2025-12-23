На Сумщині загинув солдат десантно-штурмової бригади з Харківської області
На фронті загинув житель Харківщини, солдат 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних сил України Олександр Кушнір. Загибель захисника підтвердила ДНК-експертиза.
Про це повідомили у Золочівській селищній раді.
Олександр Кушнір народився 19 листопада 1976 року в селі Довжик Золочівської громади. Закінчив місцеву школу, навчався у вищому навчальному закладі в Харкові, дитинство та юність провів у рідному селі.
З червня 2024 року Олександр Кушнір проходив службу в складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.
11 листопада 2025 року під час бойових дій поблизу населеного пункту Садки Сумської області військовослужбовець зник безвісти. Через місяць результати ДНК-експертизи підтвердили загибель захисника. В Олександра Кушніра залишилися дружина та син.