На Куп’янському напрямку за добу ЗСУ відбили 11 атак росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 5 грудня. Розпочалася 1399 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 205 бойових зіткнень. Окупанти завдали по території України 14 авіаційних ударів, скинувши 41 керовану авіаційну бомбу. Крім цього, залучили для ураження 4563 дронів-камікадзе та здійснили 3857 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 98 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ поблизу населених пунктів Сотницький Козачок, Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі й Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак. Сили оборони відбили штурмові дії росіян у районах Піщаного, Загризового та у бік Курилівки, Новоплатонівки, Куп’янська.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 10 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Мирне та у бік населених пунктів Надія, Чернещина, Дробишеве, Ставки.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

