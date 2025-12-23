На Харківщині введено графіки аварійних відключень світла

Зранку 23 грудня у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Про це повідомили в Харківобленерго.

За даними Міненерго, сьогодні через атаку рф енергетичну інфраструктуру України у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.

«Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах», – йдеться в повідомленні.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Агентство Телевидения Новости