На Харківщині введено графіки аварійних відключень світла
Зранку 23 грудня у Харкові та Харківській області застосовані графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі. Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень.
Про це повідомили в Харківобленерго.
За даними Міненерго, сьогодні через атаку рф енергетичну інфраструктуру України у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії.
«Як дозволить безпекова ситуація, рятувальники та енергетики розпочнуть ліквідацію наслідків атаки, аби якомога швидше відновити електропостачання у регіонах», – йдеться в повідомленні.
Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.