На Харківщині попрощалися з двома загиблими захисниками
Сьогодні Дергачівська громада простилася з двома оборонцями України, солдатами Дмитром Ковальовим та Сергієм Чорним.
Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.
Дмитро Ковальов народився у Дергачах, де проживав та закінчив ліцей №3. Надалі чоловік навчався у Харківському будівельному технікумі, де здобув спеціальність будівельника.
У листопаді 2024 вступив до лав ЗСУ, з січня 2025 року разом із побратимами з 63-ї окремої механізованої бригади обороняли Україну на Лиманському напрямку.
Дмитро Ковальов помер 15 грудня внаслідок пожежі поблизу села Маяки у Донецькій області. Чоловікові був 41 рік. У Дмитра залишились мати Олена та сестра Аліна.
Сергій Чорний також народився і жив у Дергачах, закінчив ліцей №2. Потім здобував освіту в Українському державному університеті залізничного транспорту.
Чоловік був патріотом своєї країни, разом з братом Віталієм захищав Україну у зоні АТО/ООС, починаючи з 2014 року. З самого початку повномасштабного вторгнення Сергій разом з братом знову повернулися на захист країни та брали участь у важких боях.
Здоров’я чоловіка почало погіршуватися внаслідок отриманих поранень та контузії. Сергій Чорний помер 20 грудня в одному із медичних закладів Харкова. На момент смерті захиснику було 45 років.
У Сергія залишились брат Віталій, сестра Тетяна, племінниці Карина, Маргарита та Ліза, тітка Світлана, цивільна дружина Анжела.
Сьогодні українських оборонців провели в останню путь на Алеї Слави (Семенське кладовище) у Дергачах.