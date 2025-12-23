На Харківщині попрощалися з двома загиблими захисниками

Сьогодні Дергачівська громада простилася з двома оборонцями України, солдатами Дмитром Ковальовим та Сергієм Чорним.

Про це повідомляє начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Дмитро Ковальов народився у Дергачах, де проживав та закінчив ліцей №3. Надалі чоловік навчався у Харківському будівельному технікумі, де здобув спеціальність будівельника.

У листопаді 2024 вступив до лав ЗСУ, з січня 2025 року разом із побратимами з 63-ї окремої механізованої бригади обороняли Україну на Лиманському напрямку.

Дмитро Ковальов помер 15 грудня внаслідок пожежі поблизу села Маяки у Донецькій області. Чоловікові був 41 рік. У Дмитра залишились мати Олена та сестра Аліна.

Сергій Чорний також народився і жив у Дергачах, закінчив ліцей №2. Потім здобував освіту в Українському державному університеті залізничного транспорту.

Чоловік був патріотом своєї країни, разом з братом Віталієм захищав Україну у зоні АТО/ООС, починаючи з 2014 року. З самого початку повномасштабного вторгнення Сергій разом з братом знову повернулися на захист країни та брали участь у важких боях.

Здоров’я чоловіка почало погіршуватися внаслідок отриманих поранень та контузії. Сергій Чорний помер 20 грудня в одному із медичних закладів Харкова. На момент смерті захиснику було 45 років.

У Сергія залишились брат Віталій, сестра Тетяна, племінниці Карина, Маргарита та Ліза, тітка Світлана, цивільна дружина Анжела.

Сьогодні українських оборонців провели в останню путь на Алеї Слави (Семенське кладовище) у Дергачах.

Агентство Телевидения Новости