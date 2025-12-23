Україна повністю перейде на 12-річне навчання у школах: що відомо

12-річне навчання у школах в усіх регіонах України буде запроваджене з 1 вересня 2027 року відповідно до закону «Про повну загальну середню освіту».

Про це виданню РБК-Україна розповіла заступниця міністра освіти й науки України Надія Кузьмичова.

«Це не питання бажання, це питання виконання закону, який прийнятий ще у 2020 році. Зміни в цій частині в закон не вносилися і вноситись не можуть, тому що це про сталість реформи», – наголосила посадовиця.

За її словами, з 2027 року всі абсолютні заклади освіти, які працюватимуть в Україні у категорії ліцеїв, перейдуть на формат 12-річного навчання.

«І всі діти, які підуть у десятий клас у 2027 році, будуть навчатися 12 років. У цій системі вже є діти, які почали навчатися зі стартом реформи у 2018 році», – пояснила Кузьмичова.

Вона нагадала, що реформа почала реалізовуватись у 2018-му, і всі діти, які пішли тоді в перший клас, навчаються вже за новим стандартом, тобто пройдуть 12-річне навчання. те саме стосується і тих, хто почав і почне вчитися у школах у наступні роки.

Перед батьками ніхто не ставить і не ставитиме зобов’язань, у скільки років віддавати дитину до 1 класу, запевнила заступниця міністра. Діти, як і раніше, починають навчання у 6 або в 7 років – це вибір батьків, каже вона.

«Ніяких змін в цьому плані не передбачається. Ось, скажімо, у 2018 році хтось віддав дитину до школи в 6 років, хтось – у 7. У 2025-му – так само: хтось віддав у 6, хтось – в 7. Це рішення не держави, це рішення самих батьків. Держава точно не буде нормувати це, в жодному випадку», – зазначила Кузьмичова.

Агентство Телевидения Новости