Вимагав гроші у підприємця, погрожуючи насильством та підпалом: зловмисника затримано

На Харківщині затримано чоловіка, який вимагав у ексроботодавця 300 тис. грн.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 34-річний мешканець Берестинського району вимагав у свого колишнього працедавця — 36-річного підприємця з Берестина грошові кошти.

Протягом грудня 2025 року зловмисник систематично телефонував потерпілому з вимогою надати 300 тис. гривень, погрожуючи йому та його родині фізичною розправою.

Також вимагач заявив підприємцю, що у разі відмови підпалить його магазин з продажу автозапчастин. Він неодноразово повторював свої погрози.

Під дією психологічного тиску потерпілий був змушений погодитися і під час особистої зустрічі передав вимагачу обумовлену суму коштів.

Одразу після цього правоохоронці затримали зловмисника у порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Берестинської окружної прокуратури Харківської області йому повідомлено про підозру у вимаганні, вчиненому в умовах воєнного сатану (ч. 4 ст. 189 КК України).

За клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости