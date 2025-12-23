Терехов: у Харкові святкова атмосфера без залучення бюджетних коштів
Частину витрат на забезпечення роботи святкової ілюмінації в Харкові компенсують спонсори та підприємці, які працюють у місцях розміщення прикрас.
Як повідомляє пресслужба міськради, про це сьогодні, 23 грудня, розказав міський голова Ігор Терехов під час зустрічі з представниками релігійних громад.
Мер підкреслив, що місто створило святкову атмосферу без залучення бюджетних коштів.
«Ми не витратили жодної копійки з бюджету на прикрашання міста. Мало того, витрати на електроенергію для ілюмінації також будуть частково компенсовані коштами спонсорів та бізнесу», – наголосив Ігор Терехов.