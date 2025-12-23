Другое
Сегодня 16:09
Просмотров: 84

Вдарив поліцейського та погрожував: на Харківщині затримали нетверезого водія

На Харківщині чоловікові повідомлено про підозру за опір працівникам поліції.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Подія сталася 20 грудня близько 23:20 у місті Златопіль. Під час патрулювання поліцейські групи реагування патрульної поліції зупинили автомобіль, водій якого за зовнішніми ознаками перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Під час перевірки чоловік почав чинити активний опір правоохоронцям: поводився агресивно, висловлював погрози та вдарив одного з поліцейських, спричинивши йому тілесні ушкодження. Крім того, порушник проігнорував вимоги поліцейських залишатися на місці зупинки та втік.

За даним фактом слідчими відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. 

Поліцейські встановили особу зловмисника – ним виявився 40-річний мешканець міста Златопіль. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину.

