Де тривають бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 16:00 23.12.2025 щодо російського вторгнення.

Від початку доби на фронті відбулося 67 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник тричі атакував у районі населеного пункту Приліпка та у бік Григорівки. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку ворог намагається наступати у бік Петропавлівки, Піщаного та у районі Кругляківки, дві атаки ЗСУ вже відбили, наразі триває два боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дві атаки загарбників у районах населених пунктів Новоселівка та Колодязі.

На Слов’янському напрямку точиться бій в районі Дронівки.

На Краматорському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили дев’ять наступальних дій поблизу населених пунктів Щербинівка, Яблунівка, Олександро-Шультине, Клебан-Бик, Русин Яр та у бік Софіївки. Одна атака досі триває.

На Покровському напрямку протягом дня противник 27 разів намагався просунутися до позицій ЗСУ поблизу населених пунктів Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка, Горіхове та Дачне. Два боєзіткнення досі тривають.

Агентство Телевидения Новости