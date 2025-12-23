На Харківщині попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки рф по автозаправній станції
На Харківщині провели в останню путь поліцейського Ігоря Шулєпова.
Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.
Перебуваючи поза службою, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції постраждав 12 грудня внаслідок атаки росіян по автозаправній станції в селі Павлівка Харківського району.
Попри зусилля медиків, Ігор Шулєпов помер 20 грудня у лікарні від тяжких поранень, отриманих через удар ворожого БпЛА.
Поховали старшого лейтенанта на Коржівському кладовищі у місті Валки.
У загиблого залишилися дружина, 16-річний син та 8-річна донька.
Провести загиблого колегу прийшли рідні, друзі, близькі, знайомі та колеги по службі.
Нагадаємо, вдень 12 грудня військові рф завдали удару безпілотником по селу Нововодолазької громади.