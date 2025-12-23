На Харківщині попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок атаки рф по автозаправній станції

На Харківщині провели в останню путь поліцейського Ігоря Шулєпова.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

Перебуваючи поза службою, інспектор сектору реагування патрульної поліції відділення поліції № 1 Ізюмського районного управління поліції постраждав 12 грудня внаслідок атаки росіян по автозаправній станції в селі Павлівка Харківського району.

Попри зусилля медиків, Ігор Шулєпов помер 20 грудня у лікарні від тяжких поранень, отриманих через удар ворожого БпЛА.

Поховали старшого лейтенанта на Коржівському кладовищі у місті Валки.

У загиблого залишилися дружина, 16-річний син та 8-річна донька.

Провести загиблого колегу прийшли рідні, друзі, близькі, знайомі та колеги по службі.

Нагадаємо, вдень 12 грудня військові рф завдали удару безпілотником по селу Нововодолазької громади.

Агентство Телевидения Новости