На Харківщині чоловік отримав три роки позбавлення волі за незаконне зберігання зброї

За незаконний склад зброї засуджено харків’янина.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Прокурор Чугуївської окружної прокуратури Харківської області, підтримуючи публічне обвинувачення, довів вину 56-річного чоловіка у незаконному придбанні та зберіганні вогнепальної зброї й бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Вироком Зміївського районного суду Харківської області його засуджено до 3 років позбавлення волі.

Встановлено, що протягом багатьох років мисливець із Харкова незаконно зберігав вогнепальну зброю та набої до неї у будинку своєї сестри, яка проживає в Чугуївському районі.

Не маючи жодних дозвільних документів, він використовував мешкання родички як місце для зберігання свого арсеналу.

Крім того, харків’янин регулярно приїжджав до сестри на вихідні та ходив із вказаною зброєю на полювання.

Під час обшуку у помешканні жінки правоохоронці вилучили гладкоствольні рушниці, сигнальний пістолет, а також близько п’ятисот набоїв різних калібрів.

Нині триває строк на апеляційне оскарження вироку.

Досудове розслідування проводили слідчі СВ ВП №2 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області.

