Дрони окупантів били по будинках на Харківщині: прокурори фіксують наслідки

Правоохоронці фіксують чергові ворожі атаки по Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

23 грудня 2025 року російські війська здійснили серію ударів безпілотними літальними апаратами по населених пунктах Золочівської територіальної громади Богодухівського району.

За даними слідства, 23 грудня близько 12:00 ворожий безпілотник, попередньо FPV-дрон, завдав удару по селу Клинова-Новоселівка. Внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок і господарські споруди, а також лінії електромережі. Інформація про постраждалих не надходила.

О 12:30 зафіксовано ще один удар невстановленим БпЛА, попередньо FPV-дроном, по селу Лютівка. Пошкоджено домоволодіння, лінії електромережі. Потерпілих немає.

Орієнтовно о 13:10 ворожий безпілотник, попередньо типу «Молнія», атакував селище Золочів. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. Дані про постраждалих відсутні.

За процесуального керівництва Богодухівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

