Укренерго: у середу графіки відключень світла будуть діяти в усіх регіонах України

У середу, 24 грудня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час і тривалість відключень за конкретною адресою слід уточнювати на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Нагадаємо, сьогодні українські АЕС знизили потужність генерації після нічного удару рф, повернення до номінальних значень стане можливим після відновлювальних робіт.

Агентство Телевидения Новости