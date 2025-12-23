В Україні завершується прийом заявок на отримання тисячі гривень «Зимової підтримки»

Сьогодні й завтра – 23 та 24 грудня – останні дні подачі заявок на тисячу гривень у межах Зимової підтримки.

Як повідомляє Економічна правда, про це нагадала прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, загалом понад 17,7 млн українців подали заявки на виплату. З них – 13,7 млн людей, включно з дітьми, вже отримали кошти.

Використати їх можна до кінця червня наступного року: на оплату комунальних послуг, придбання ліків, продуктів українського виробництва (крім підакцизних), книжок, а також на благодійні внески чи поштові послуги, зазначила Свириденко.

Також вона поінформувала, що прийом заявок на отримання 6500 грн для вразливих категорій завершено. Понад 462 тисяч людей подали заявку на допомогу. З них — понад 272 тисячі громадян вже отримали кошти. Виплати тривають.

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки в зимовий період. Кошти можна витратити протягом 6 місяців: на ліки, одяг та взуття.

Крім того, як повідомила очільниця уряду, в межах «3000 км Україною» уже оформлено понад 34 700 квитків.

За її словами, найпопулярніші напрямки станом на зараз: Фастів – Конотоп, Запоріжжя – Львів, Одеса – Запоріжжя, Київ – Шостка, Київ – Суми.

Свириденко додала, що надалі діють інші державні програми підтримки під час зимового періоду, зокрема цільова допомога для мешканців прифронтових територій та внутрішньо переміщених осіб, а також програми підтримки енергонезалежності для приватних будинків, ОСББ.

Агентство Телевидения Новости