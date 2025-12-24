На Харківщині попрощалися з 24-річним штурмовиком, який помер після важкого поранення

Помер молодший сержант, інструктор групи інструкторів Сухопутних військ ЗСУ, 24-річний Євген Кравцов. Прощання та поховання пройшло у селі в селі Бахметівка Харківської області.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Молодший сержант, інструктор групи інструкторів Сухопутних військ Збройних Сил України Євген Кравцов народився 11 червня 2001 року в селі Закотне Луганської області. Початок повномасштабної війни він зустрів під час строкової служби, після чого підписав контракт і продовжив службу у лавах ЗСУ. Захищав Україну у складі штурмової бригади «Скеля».

17 листопада з військовослужбовцем було втрачено зв’язок. Згодом з’ясувалося, що Євген Кравцов зазнав важких поранень на Харківщині. Після цього йому провели кілька операцій у медичних закладах Дніпра та Вінниці. Військовий перебував у тяжкому стані з черепно-мозковою травмою та після ампутації кінцівки.

29 листопада Євген Кравцов помер у військово-медичному клінічному центрі. Роком раніше, 29 листопада, його було нагороджено почесним нагрудним знаком «Золотий Хрест» за проявлену мужність та успішне виконання бойових завдань. Поховання пройшло в селі Бахметівка Староводолазького старостинського округу, де проживають рідні захисника.

