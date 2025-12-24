Окупанти запустили по Україні 116 БпЛА: 60 безпілотників знешкоджено

У ніч на 24 грудня, починаючи з 19:00 23 грудня, рф атакувала Україну 116 ударними БпЛА Shahed, «Гербера» і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллєрово, Курськ, Шаталово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Гвардійське (ТОТ АР Крим). Близько 90 із них – «шахеди».

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Значну кількість ударних БпЛА росіяни спрямували на об’єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 8:30 протиповітряною обороною збито/подавлено 60 російських дронів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 48 ударних БпЛА на 19 локаціях.

Агентство Телевидения Новости