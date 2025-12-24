Другое
Під Харковом пролунали вибухи – у місті перебої зі світлом

Вранці 24 грудня росіяни завдали ударів по передмістю Харкова – було чути три вибухи.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Вибухи, які було чутно у місті, пролунали за межами Харкова – у найближчому передмісті», – йдеться в повідомленні.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформація про постраждалих не надходила. Наслідки влучання уточнюються.

Після вибухів у деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням, жителі Холодногірського району повідомляють про зниження напруги. Також у метрополітені попередили про призупинення роботи.

