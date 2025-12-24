У Харкові на відновленні обʼєктів критичної інфраструктури привласнили майже 70 млн гривень

У Харкові викрили масштабну схему привласнення коштів під час відновлення об’єктів критичної інфраструктури міста, збитки – майже 70 млн гривень. Нацполіція повідомила про підозру директору комунального підприємства та посадовцям компанії-постачальника, які закуповували обладнання за завищеними цінами.

Про це повідомили в Нацполіції.

Схему збагачення на відновленні обʼєктів критичної інфраструктури Харкова організував бенефіціарний власник і директор товариства-постачальника, під яку службовими особами комунального підприємства були прописані спеціальні умови для участі у торгах з особливостями. Обладнання закуповувалось за завищеними цінами у підконтрольного підприємства – посередника між замовником і виробником.

Як розповіли в поліції, відповідно до умов договору, товариство мало поставити спеціалізоване обладнання для заміни і ремонту пошкоджених внаслідок обстрілів обʼєктів критичної інфраструктури на понад 150 млн грн. Однак, як зʼясувало слідство, вартість його була завищена товариством більш ніж в два рази від вартості виробника. Тож сума переплати, а відтак і завданих збитків становила майже 70 млн грн. При цьому генеральний директор спеціалізованого комунального підприємства, будучи зобовʼязаним та маючи змогу контролювати процедуру закупівлі, здійснив оплату поставленого спецобладнання без відповідної перевірки.

На підставі зібраних доказів слідчі поліції оголосили підозру:

керівникові комунального підприємства за ч. 2 ст. 367 (службова недбалість);

директорові постачальника та його бенефіціарному власнику за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Підозрюваним вручені клопотання щодо обрання їм запобіжних заходів та клопотання про відсторонення від посади керівника комунального підприємства.

Максимальне покарання за інкримінованими статтями – до 12 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости