На Харківщині одночасно з погодинними графіками ввели аварійні відключення світла

У Харкові та Харківській області 24 грудня застосовано графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.

Про це повідомили в Харківобленерго.

Одночасно з аварійними триває й дія графіків погодинних відключень.

За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, через удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в мережі спостерігається дефіцит електроенергії.

«Просимо мешканців громади максимально заощаджувати електроенергію. Наразі сформувати чіткий графік включень та відключень неможливо, адже ситуація залежить від стабільності енергосистеми всієї області», – написав Задоренко.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про чотири вибухи, які пролунали у передмісті Харкова.

