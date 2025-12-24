На Харківщині одночасно з погодинними графіками ввели аварійні відключення світла
У Харкові та Харківській області 24 грудня застосовано графіки аварійних відключень для стабілізації ситуації в енергомережі.
Про це повідомили в Харківобленерго.
Одночасно з аварійними триває й дія графіків погодинних відключень.
За інформацією начальника Дергачівської МВА Вячеслава Задоренка, через удари по об’єктах енергетичної інфраструктури в мережі спостерігається дефіцит електроенергії.
«Просимо мешканців громади максимально заощаджувати електроенергію. Наразі сформувати чіткий графік включень та відключень неможливо, адже ситуація залежить від стабільності енергосистеми всієї області», – написав Задоренко.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв про чотири вибухи, які пролунали у передмісті Харкова.