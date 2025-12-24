Окупанти атакували ТЕЦ під Харковом: одна людина загинула, є поранені

Сьогодні, 24 грудня, росіяни завдали ударів по ТЕЦ у передмісті Харкова. Одна людина загинула. Є поранені.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Атака на ТЕЦ призвела до суттєвого падіння напруги у Харкові, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту.

Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян – написав Терехов.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Рух метрополітеном відновлений. Введені графіки аварійних відключень від «Харківобленерго».

За даними Харківської ОВА, внаслідок ракетних ударів по передмістю Харкова 13 людей дістали поранення різного ступеня важкості. Постраждалі госпіталізовані.

