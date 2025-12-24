Другое
У Харкові в ДТП загинули двоє пішоходів: поліція спростовує причетність до аварії посадової особи МВС

Правоохоронці спростували інформацію про нібито причетність посадової особи МВС до смертельної ДТП у Харкові, яка сталася 18 грудня.

Відповідна заява опублікована на сайті ГУНП в Харківській області.

«Інформація щодо причетності посадової особи МВС до смертельної ДТП у Харкові не відповідає дійсності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 грудня близько 22:50 по вул. Полтавський Шлях, 147, автомобіль Toyota Hilux здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які загинули на місці події.

Як повідомили в поліції, за кермом перебував 39-річний чоловік, який не є працівником правоохоронних органів та не має відношення до МВС.

За фактом ДТП проводиться досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Інформацію про те, що водій є працівником МВС, публікували харківські Телеграм-канали.

