Сегодня 12:58
Просмотров: 66
Одна людина загинула та 13 постраждали внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова
У результаті ракетних ударів по передмістю Харкова 24 грудня одна людина загинула. Ще 13 людей дістали поранення.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За даними поліції, 51-річний чоловік отримав несумісні з життям травми та помер на місці. 13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.
На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.