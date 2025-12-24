Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:58
Просмотров: 66

Одна людина загинула та 13 постраждали внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова

Одна людина загинула та 13 постраждали внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова

У результаті ракетних ударів по передмістю Харкова 24 грудня одна людина загинула. Ще 13 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними поліції, 51-річний чоловік отримав несумісні з життям травми та помер на місці. 13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 