Одна людина загинула та 13 постраждали внаслідок ракетного удару по передмістю Харкова

У результаті ракетних ударів по передмістю Харкова 24 грудня одна людина загинула. Ще 13 людей дістали поранення.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За даними поліції, 51-річний чоловік отримав несумісні з життям травми та помер на місці. 13 постраждалих з вибуховими пораненнями та різними травмами доставили до лікарні.

На місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости