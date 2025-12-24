Другое
Сегодня 12:52
Просмотров: 59

В Одесі у море потрапила рослинна олія з пошкоджених обстрілом резервуарів у порту

Внаслідок масованих атак по інфраструктурі порту Південний було зафіксовано витік рослинної олії у море. Акваторію порту Південний тимчасово перекрито до повної ліквідації наслідків витоку олії.

Про це повідомили в ДП «Адміністрація морських портів України».

Перші дві доби після атаки порт Південний перебував під безперервними обстрілами. У зв’язку з цим роботи з локалізації витоку могли здійснюватися лише частково – виключно в перервах між повітряними тривогами, з дотриманням вимог правил безпеки для персоналу.

У цей період фахівці здійснювали поетапне перекриття акваторії боновими загородженнями. Після стабілізації безпекової ситуації бонові загородження були встановлені у повному обсязі.

До робіт були залучені спеціалізовані судна зі збору забруднюючих речовин.

«Важливо зазначити, що мова йде про рослинну олію, яка є органічною речовиною та підлягає природному біологічному розпаду. АМПУ з усіма причетними службами вживає всіх можливих заходів для локалізації та недопущення подальшого поширення забруднення, з урахуванням поточних безпекових та погодних умов», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

