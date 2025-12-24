Росіяни атакували Харківщину ракетами та БпЛА: дані поліції

Протягом доби, з 23 по 24 грудня, для обстрілів Харківщини окупанти застосували ракети та безпілотні літальні апарати різних типів. Під ударами опинилися населені пункти Куп’янського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вдень 23 грудня російські війська атакували FPV-дроном село Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Також дронами окупанти вдарили по селу Лютівка Золочівської громади.

Влучання відбулося в приватний будинок. Пошкоджено будівлю, сарай, гараж, господарчі споруди та енергомережі. В селищі Золочів безпілотник влучив в дах приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.

По селищу Старий Салтів росіяни поцілили безпілотниками. Пошкоджень зазнали автомобілі.

Агентство Телевидения Новости