Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:44
Просмотров: 57

Росіяни атакували Харківщину ракетами та БпЛА: дані поліції

Росіяни атакували Харківщину ракетами та БпЛА: дані поліції

Протягом доби, з 23 по 24 грудня, для обстрілів Харківщини окупанти застосували ракети та безпілотні літальні апарати різних типів. Під ударами опинилися населені пункти Куп’янського, Ізюмського, Богодухівського та Чугуївського районів.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вдень 23 грудня російські війська атакували FPV-дроном село Клинова-Новоселівка Золочівської громади. Внаслідок ударів пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Також дронами окупанти вдарили по селу Лютівка Золочівської громади.

Влучання відбулося в приватний будинок. Пошкоджено будівлю, сарай, гараж, господарчі споруди та енергомережі. В селищі Золочів безпілотник влучив в дах приватного будинку. Обійшлося без постраждалих.

По селищу Старий Салтів росіяни поцілили безпілотниками. Пошкоджень зазнали автомобілі.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 