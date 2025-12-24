Через дефіцит електроенергії харків’яни можуть скористатися Пунктами незламності
Харків’яни можуть скористатися пунктами незламності, розташованими в різних районах міста.
Про це повідомляє міськрада.
Внаслідок ворожих обстрілів об’єкта критичної інфраструктури, яких ворог завдав сьогодні, 24 грудня, в Харкові спостерігається дефіцит електроенергії.
У цей період містяни можуть відвідати пункти незламності, де є можливість зарядити гаджети, підключитися до мережі Wi-Fi тощо.
Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, дізнатися про найближчі пункти можна за допомогою чат-боту «Харків – твій дім».
Для цього необхідно відкрити бот і вказати свою геопозицію, після чого ресурс покаже список найближчих пунктів незламності, розташованих в радіусі 5 км.
Крім того, всі ці дані є на Геопорталі міста Харкова.