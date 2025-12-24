Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:15
Просмотров: 43

Через дефіцит електроенергії харків’яни можуть скористатися Пунктами незламності

Через дефіцит електроенергії харків’яни можуть скористатися Пунктами незламності

Харків’яни можуть скористатися пунктами незламності, розташованими в різних районах міста.

Про це повідомляє міськрада.

Внаслідок ворожих обстрілів об’єкта критичної інфраструктури, яких ворог завдав сьогодні, 24 грудня, в Харкові спостерігається дефіцит електроенергії.

У цей період містяни можуть відвідати пункти незламності, де є можливість зарядити гаджети, підключитися до мережі Wi-Fi тощо.

Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, дізнатися про найближчі пункти можна за допомогою чат-боту «Харків – твій дім».

Для цього необхідно відкрити бот і вказати свою геопозицію, після чого ресурс покаже список найближчих пунктів незламності, розташованих в радіусі 5 км.

Крім того, всі ці дані є на Геопорталі міста Харкова.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 