Через дефіцит електроенергії харків’яни можуть скористатися Пунктами незламності

Харків’яни можуть скористатися пунктами незламності, розташованими в різних районах міста.

Про це повідомляє міськрада.

Внаслідок ворожих обстрілів об’єкта критичної інфраструктури, яких ворог завдав сьогодні, 24 грудня, в Харкові спостерігається дефіцит електроенергії.

У цей період містяни можуть відвідати пункти незламності, де є можливість зарядити гаджети, підключитися до мережі Wi-Fi тощо.

Як повідомили в Департаменті цифрової трансформації, дізнатися про найближчі пункти можна за допомогою чат-боту «Харків – твій дім».

Для цього необхідно відкрити бот і вказати свою геопозицію, після чого ресурс покаже список найближчих пунктів незламності, розташованих в радіусі 5 км.

Крім того, всі ці дані є на Геопорталі міста Харкова.

