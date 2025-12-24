На Харківщині суд оголосив вироки трьом окупантам, які погрожували розстрілом жителям Ізюма
По 12 років позбавлення волі заочно отримали троє окупантів, які погрожували розстрілом мешканцям тимчасово окупованого Ізюма Харківської області.
Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
У травні 2022 року троє озброєних російських військовослужбовців зупинили цивільний автомобіль з метою пограбування пасажирів. Для посилення ефекту залякування окупанти направили автомати у бік транспортного засобу та здійснили постріли біля коліс, імітуючи розстріл авто.
Йдеться про 40-річного російського водія-радіотелефоніста Монгуша Ерєє, 37-річного Бєбіна Сергія та 29-річного Мельникова Дмитра, які перебували на посаді водіїв підвозів боєприпасів у російській армії.
Усі троє окупантів проходили військову службу у 39-ій окремій мотострілецькій Червонопрапорній бригаді 68-го армійського корпусу Східного військового округу зс рф та брали участь в окупації м. Ізюм з самого початку повномасштабного вторгнення.
За матеріалами справи, російські бойовики напідпитку побачили цивільний автомобіль, що рухався проїжджою частиною міста та вирішили незаконно збагатитися, пограбувавши пасажирів.
Судом встановлено, що один з військовослужбовців зс рф здійснив два постріли з автомата поблизу передніх коліс авто. У той час двоє інших окупантів почали погрожувати водію незаконним заволодінням транспортним засобом, якщо той добровільно не віддасть грошові кошти. Вони подали патрон до патронника та залякали місцевого мешканця, що у разі відмови відкриють вогонь на ураження.
У результаті розбійного нападу окупанти домоглися передачі грошових коштів та надалі розпорядилися ними на власний розсуд.
На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд заочно визнав російських військовослужбовців винними за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (вчинення воєнних злочинів за попередньою змовою групою осіб).