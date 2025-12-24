Поліція шукає свідків смертельної ДТП у Харкові

2 грудня о 15:50 у Харкові на проспекті Олександрівському в районі будинку, 114, автомобіль ВАЗ збив пенсіонерку. Постраждала померла в лікарні.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Водій автомобіля ВАЗ 21099 скоїв наїзд на 77-річну жінку-пішохода. Потерпілу з тілесними ушкодженнями доставили до медичного закладу, де через кілька днів вона померла.

На даний час проводиться досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців даної дорожньо-транспортної пригоди правоохоронці просять звертатися за телефонами: 066-23-00-745 або до кабінету № 3 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Миколи Хвильового, 22.

Агентство Телевидения Новости