Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:14
Просмотров: 36

Через обстріли у Харкові обмежили подачу тепла та гарячої води

Через обстріли у Харкові обмежили подачу тепла та гарячої води

Внаслідок ракетних ударів 24 грудня по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі».

Станом на зараз тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.

Там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія.

Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 