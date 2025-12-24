Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:02
Просмотров: 32

Установам, які безоплатно розміщують ВПО, компенсуватимуть комунальні послуги

Установам, які безоплатно розміщують ВПО, компенсуватимуть комунальні послуги

Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішніх переселенців. Це стосується оплати комунальних послуг, а також купівлі скрапленого газу і пічного палива.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Компенсацію надаватимуть навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи — на період до двох місяців з моменту подання заяви. Враховуватимуть фактичний час перебування переселенців у місцях тимчасового проживання.

Уряд спростить процес підтвердження витрат. Достатньо буде лише чеків і квитанцій — без додаткових запитів у профільні органи.

Також збільшується норма соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 м² на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 м² площі загального користування.

Свириденко наголосила: «важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через агресію росії, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 