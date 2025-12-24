Установам, які безоплатно розміщують ВПО, компенсуватимуть комунальні послуги

Уряд ухвалив рішення компенсувати витрати установам, які тимчасово безоплатно розміщують внутрішніх переселенців. Це стосується оплати комунальних послуг, а також купівлі скрапленого газу і пічного палива.

Про це повідомила премʼєрка Юлія Свириденко.

Компенсацію надаватимуть навіть у випадках, коли люди ще не мають статусу ВПО і відновлюють документи — на період до двох місяців з моменту подання заяви. Враховуватимуть фактичний час перебування переселенців у місцях тимчасового проживання.

Уряд спростить процес підтвердження витрат. Достатньо буде лише чеків і квитанцій — без додаткових запитів у профільні органи.

Також збільшується норма соціальної житлової площі, яка враховується для компенсації опалення: до базових 13,65 м² на одну людину додатково враховуватиметься ще 7,35 м² площі загального користування.

Свириденко наголосила: «важливо, щоб люди, які були змушені покинути свої домівки через агресію росії, мали гідні та комфортні умови проживання, а установи та громади — отримували для цього необхідні інструменти».

Агентство Телевидения Новости