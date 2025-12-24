Мер Харкова привітав католиків з Різдвом

Богослужіння з нагоди прийдешнього Різдва Христового пройшло сьогодні, 24 грудня, в Соборі Успіння Пресвятої Діви Марії.

Про це повідомляє міськрада.

Парафіян-католиків зі святом привітав міський голова Ігор Терехов.

«Напередодні цього великого дня ми молимося за те, щоб нарешті настав мир в Україні. За те, щоб наші захисники повернулися до своїх родин живими та здоровими. Ми віримо, що разом будемо жити у вільній, щасливій країні. Я хочу побажати нам усім миру, міцного здоров’я та злагоди. Хай Бог береже ваші сім’ї!» – сказав Ігор Терехов.

