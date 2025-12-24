Правоохоронці документують наслідки ударів по Харкову та області: є постраждалий

Внаслідок удару БпЛА по Шевченківському району Харкова постраждав чоловік.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За процесуального керівництва Слобідської та Шевченківської окружних прокуратур міста Харкова, Чугуївської, Дергачівської та Богодухівської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Харків:Увечері у Слобідському районі зафіксовано удари двома безпілотниками, попередньо типу «Молнія». Перше влучання — у землю поблизу житлових будинків. Пошкоджено автомобілі, гараж, вибито вікна у квартирах. Друге влучання — по території об’єкта критичної інфраструктури.

Орієнтовно о 19:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по Шевченківському району міста Харкова. Пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, виникла пожежа. 59-річний охоронець отримав опік.

Харківська область:Близько 10:00 у с. Бугаївка Чугуївського району війська рф здійснили обстріл, унаслідок чого поранення дістав 68-річний чоловік.

Орієнтовно об 11:00 у селищі Золочів Богодухівського району внаслідок ворожої атаки, попередньо безпілотником типу «Молнія», пошкоджено житловий будинок.

Удари безпілотниками аналогічного типу правоохоронці також зафіксували вдень у місті Дергачі. Пошкоджено будівлю підприємства.

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх можливих і необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

