На Харківщині окупанти здійснили 15 штурмів у районах десяти населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 25 грудня. Розпочалася 1401 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Окупанти завдали одного ракетного та 80 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 193 керовані авіабомби. Крім цього, залучили для ураження 6393 дронів-камікадзе та здійснили 4015 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 88 – з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів штурмував позиції українських підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося п’ять атак. Сили оборони відбили штурмові дії противника у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости