Військовий інженерного взводу з Харківщини загинув у Краматорському районі

16 квітня на Донеччині загинув військовослужбовець Збройних сил України Сергій Бірьов. Загибель воїна офіційно підтвердили за результатами ДНК-експертизи.

Про це повідомили у Нововодолазькій селищній раді.

Під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новооленівка Краматорського району Донецької області загинув військовий ЗСУ Сергій Бірьов із Харківщини. На зв’язок захисник перестав виходити з 16 квітня 2025 року, його загибель підтвердили після проведення ДНК-експертизи.

Сергій Бірьов проходив службу на посаді водія-електрика відділення польового водопостачання інженерно-технічного взводу групи інженерного забезпечення Збройних сил України.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Сергій Бірьов був мобілізований до лав ЗСУ. До призову проживав у Ватутіному, де мешкав останні 15 років, народився і виріс у селі Новоселівка. За фахом був професійним водієм.

У 46-річного захисника залишилися мати та донька.

